Ineos Grenadiers : Pas de Tour de France pour Bernal, qui hésite concernant les JO

Egan Bernal ne s’attendait peut-être pas à se retrouver dans une telle situation. Offensif ce lundi sur les pentes du Passo Giau, le leader de l’équipe Ineos Grenadiers a atteint la deuxième journée de repos du Giro avec un maillot rose solidement ancré sur ses épaules. Mais, s’il reste focalisé sur les cinq derniers jours de course du Tour d’Italie, le Colombien n’a pas évité le sujet des échéances futures à l’occasion d’une conférence de presse. « Je pense que je n'irai pas au Tour de France », a d’emblée déclaré le vainqueur de la Grande Boucle en 2019. Assurant que « faire le doublé Giro-Tour est vraiment compliqué », Egan Bernal a également ajouté qu’Ineos Grenadiers « a déjà une belle équipe » pour l’épreuve qui s’élancera de Brest le 26 juin prochain. Il faut dire que la formation britannique entend s’aligner sur le Tour de France avec un trio Geraint Thomas-Richard Carapaz-Tao Geoghegan Hart.

Bernal ne dit pas non à la Vuelta, contrairement à Tokyo

Pour la deuxième partie de saison, Egan Bernal concède qu’il fera « peut-être le Tour d’Espagne », dont le départ sera donné au cœur de la Cathédrale de Burgos le 14 août. Mais, avant la Vuelta, le Colombien ne veut « pas trop tirer sur (son) corps » en raison des problèmes de dos qui l’ont handicapé l’an passé, notamment sur le Tour de France. « Je ne suis pas sûr de faire les Jeux Olympiques », confie également le natif de Zipaquira qui reste toutefois indécis quant à son programme futur. « Je veux juste finir ce Tour d'Italie, et je verrai ensuite comme je récupérerai et je penserai à la suite de la saison », ajoute Egan Bernal. Une fin de Giro durant laquelle le porteur du maillot rose compte « être un peu conservateur » même s’« il faudra voir s'il y a des opportunités pour faire encore des écarts ». En effet, le Colombien n’a pas caché aimer « attaquer » et « faire bouger la course lorsque les jambes sont bonnes ».

Bernal : « Je ressens parfois quelques douleurs »

Avant le départ de cette 104eme édition du Tour d’Italie, les incertitudes étaient nombreuses concernant Egan Bernal. En effet, victime d’une scoliose qui a perturbé sa saison 2020, avec notamment un abandon sur le Tour de France, le Colombien s’était montré prudent et continue de l’être. Confirmant que sa « préparation pour ce Giro n'a pas été la meilleure » à cause de ce problème physique, le natif de Zipaquira a admis que « le but était surtout de ne pas perdre de temps ces derniers jours ». S’il « continue de faire des exercices avec le physiothérapeute deux fois par jour afin de rester en bonne santé », Egan Bernal admet qu’il ressent « parfois quelques douleurs » qui nécessitent de « trouver le bon équilibre ». Mais, pour rassurer son entourage, le porteur du maillot rose a assuré qu’il ressent « plus de douleurs dans les jambes que dans le dos » quand il se met « à plein régime ». « C'est positif », a ainsi conclu le leader du Giro, confiant pour la fin de course.