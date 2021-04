Ineos Grenadiers : Pas de Liège-Bastogne-Liège pour Tom Pidcock

Bad news for @Tompid fans - he will now miss #LBL, as he's still feeling the effects of his crash at Fleche on Wednesday.

Good news - he's resting up, and will be ready for his first MTB race of the season in Switzerland next weekend 👊 pic.twitter.com/E0XFItlq05



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 24, 2021

Pidcock va se tourner vers le VTT

Ineos Grenadiers devra faire sans une de ses armes lors de Liège-Bastogne-Liège. Par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, la formation britannique a confirmé l’absence pour la « Doyenne » d’un de ses coureurs les plus en vue depuis le début des classiques, Tom Pidcock. « Mauvaise nouvelle pour les supporters de Tom Pidcock, il va désormais manquer Liège-Bastogne-Liège car il ressent encore les conséquences de sa chute intervenue lors de La Flèche Wallonne ce mercredi », affirme ainsi l’équipe dirigée par Dave Brailsford. En effet, s’il avait été en mesure de prendre la sixième place de la classique disputée en milieu de semaine et remportée en force par Julian Alaphilippe devant Primoz Roglic et Alejandro Valverde, le Britannique avait été à terre à 28 kilomètres de la ligne d’arrivée tracée au sommet du Mur de Huy, étant ensuite ramené dans le peloton par Tao Geoghegan Hart et Michal Kwiatkowski. Une absence sur la « Doyenne » qui ne va pas permettre à Tom Pidcock de poursuivre sa bonne série lors des classiques cette saison.En effet, celui qui effectue sa première saison comme professionnel sur route a remporté La Flèche Brabançonne puis a été battu d’un rien au sprint lors de l’Amstel Gold Race par Wout Van Aert. Une absence ce dimanche va égalment permettre au Britannique de préparer au mieux la deuxième partie de sa saison… en VTT. « Bonne nouvelle, il va prendre un peu de repos et sera prêt pour sa première course de VTT de la saison en Suisse le week-end prochain », confirme la formation Ineos Grenadiers via Twitter. Une absence de Tom Pidcock sur Liège-Bastogne-Liège qui devrait promouvoir Michal Kwiatkowski dans le rôle de leader de l’équipe britannique ce dimanche. « Pour les classiques, j’ai toujours été convaincu que vous devez avoir plusieurs cartes à jouer et ce que nous avons pour Liège-Bastogne-Liège, même si Tom Pidcock va nous manquer. On peut se soutenir les uns les autres et un bon exemple de cela a été l’Amstel Gold Race, durant laquelle nous avons été plusieurs fois dans les bons coups. S’il y a un Grenadier à l’avant de la course, nous sommes heureux et c’est ce que nous visons. » Un message clair envoyé à la concurrence.