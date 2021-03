Ineos Grenadiers : Paris-Roubaix, le « désir ardent » de Thomas

Si la plupart des vainqueurs de Grands Tours ne jurent que par les courses à étapes durant la saison, Geraint Thomas est un peu différent. Le vainqueur du Tour de France 2018, qui fêtera ses 35 ans en mai, a toujours apprécié les courses d’un jour. Il a d’ailleurs participé à plus de Monuments (18) qu’à de Grands Tours (15). Il n’a certes remporté qu’une seule classique d’envergure, le Grand Prix de l’E3 2015, mais reste passionné par Paris-Roubaix, comme il n’a confié dans son podcast consacré au cyclisme, et où Tom Boonen, vainqueur de l’épreuve à quatre reprises, était son invité. « C’est sûr, j’ai toujours ce désir ardent de tenter ma chance encore une fois. L’année prochaine, peut-être, a confié le Gallois. Les courses sur pavés, ça a toujours été mon premier amour en cyclisme. Le truc avec les courses d’un jour, c’est que c’est qu’on va d’un point A à un point B, et c’est fini en un jour, c’est spontané. Avec les courses par étapes, notamment les Grands Tours maintenant, il y a beaucoup de calculs, de retenue, de « fais ci, fais ça », alors que les courses d’un jour, c’est « vide le réservoir ! »

Boonen : "Tu peux gagner Paris-Roubaix"

Tom Boonen, retraité depuis quatre ans, croit en les chances de Thomas : « Tu peux gagner Paris-Roubaix, mec, tu peux facilement gagner Paris-Roubaix. Geraint peut gagner 25 classiques s’il essaie, mais il préfère aller sur le Tour de France en juillet, dans la chaleur, transpirant du c** pendant un mois, s’affamant pendant six voire douze mois dans l’année (rires). Quand tu auras finis de viser un deuxième Tour, tu devrais faire plusieurs années sur les classiques. Appelle-moi et je te monterai comment on fait. » Vainqueur de Paris-Roubaix juniors en 2004, Geraint Thomas a fini au mieux septième chez les seniors, en 2014. Pourra-t-il faire mieux en 2022 face aux spécialistes des pavés ?