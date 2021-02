Ineos Grenadiers : Les leaders sur les trois Grands Tours confirmés

L’équipe Ineos Grenadiers a commencé à distribuer les rôles pour la saison 2021. Ce mercredi, dans les colonnes du quotidien britannique Daily Telegraph, Tao Geoghegan Hart a annoncé son intention de ne pas défendre son maillot rose sur le prochain Giro. Pour remplacer le Britannique comme leader de la formation dirigée par Dave Brailsford sur les routes italiennes, c’est Egan Bernal qui a été désigné. Un choix qui entre dans la nouvelle stratégie voulue par les dirigeants de l’équipe britannique, moins axée sur le contrôle de la course mais plus l’agressivité et l’imprévisibilité, ce qui avait payé lors de la victoire de Tao Geoghegan Hart en octobre dernier sur le Tour d’Italie. « Quand il est arrivé au sein de notre équipe, Egan Bernal avait un grand sourire tout le temps. Il était très agressif en course et tout sourire en dehors. Il doit retrouver cette joie de courir cette saison, c'est notre priorité, a déclaré Dave Brailsford dans des propos recueillis par le site Cyclingnews. Il doit se concentrer sur cet objectif et non uniquement sur les résultats, et alors les résultats suivront. Nous avons parlé tous les deux mardi soir, et il était déjà très excité par cette saison et hyper content de courir à nouveau. » Pour le soutenir sur le Giro, Egan Bernal pourra compter sur Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martinez ou encore Filippo Ganna.

Thomas compte tirer parti du parcours du Tour de France

Avec le Colombien présent en Italie, la question du leadership de l’équipe Ineos Grenadiers sur le prochain Tour de France se pose. Ayant été contraint de renoncer à ses ambitions sur le Tour d’Italie 2020, Geraint Thomas compte bien mener la charge et l’équipe Ineos Grenadiers au départ de Brest le 26 juin prochain. Une décision que Dave Brailsford justifie par les caractéristiques du parcours dessiné par les équipes de Christian Prudhomme. « Les caractéristiques du Tour 2021, avec les contre-la-montre et la montagne, conviennent à Geraint Thomas, assure le patron de l’équipe Ineos Grenadiers, qui présente le Gallois comme étant très impatient de démarrer la saison sur l’Etoile de Bessèges. Et je ne dirais pas que c'est sa dernière chance sur le Tour. Quand tu as dépassé la trentaine, ce qui compte est la motivation et ce que tu as encore en toi. Plus qu'une composante physique, c'est plus une question de mental. » Une Grande Boucle que l’équipe britannique abordera également avec Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Laurens De Plus, Michel Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo mais également Richie Porte. Le huitième et dernier billet reviendra au capitaine de route Luke Rowe ou à celui qui a été indispensable sur le dernier Giro, Rohan Dennis. Concernant la Vuelta, la recrue Adam Yates est le seul nom dévoilé par l’équipe Ineos Grenadiers, qui pourrait adjoindre au Britannique Egan Bernal, en fonction de son état de forme, mais également Tom Pidcock.