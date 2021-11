Ineos Grenadiers : Le Tour de France plutôt que le Giro en 2022 pour Bernal

Egan Bernal retrouve son maillot rose. A l’image de ce que le Tour de France organise au Japon depuis plusieurs années, le Giro a créé son critérium organisé à Dubaï et portera la tunique remportée à Milan en mai dernier. Toutefois, s’il a fait le déplacement aux Emirats Arabes Unis pour conclure la saison, le Colombien est déjà tourné vers 2022 et ne compte pas manquer le Tour de France, qui s’élancera de Copenhague le 1er juillet prochain. « Je pense qu’il va falloir que j’étudie le parcours mais j’espère pouvoir participer au Tour de France, a déclaré le Colombien dans des propos recueillis par le site spécialisé Cyclingnews. J’aimerais y retourner et à nouveau avoir de bons résultats. » S’il admet qu’il aimerait retrouver les routes françaises, Egan Bernal ne semble pas enclin à défendre son maillot rose à Budapest le 6 mai prochain. « Je ne sais pas si je vais faire le Giro car ça dépendra de la nature du parcours, a ajouté Egan Bernal. J’a participé au Giro cette année donc c’est l’heure de retourner sur le Tour de France. »

Bernal : « Avoir plus mal aux jambes qu’au dos »

Toutefois, cette absence ne serait que temporaire en raison de ses attaches avec l’Italie. « Evidemment, je veux revenir sur le Giro car c’est une de mes courses favorites, que j’ai vécu en Italie auparavant et que j’y ai encore des amis, assure Egan Bernal. J’aimerais donc vraiment y retourner. » S’il a brillé sur les routes italiennes au printemps dernier, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers n’a pas caché avoir souffert de son dos, lui qui a été victime d’une scoliose en 2020. Des douleurs avec lesquelles il compte désormais composer. « Pour être tout à fait honnête, j’ai encore eu des soucis cette année. Mais je me sens désormais bien mieux, a confié Egan Bernal. Nous connaissons la blessure dont j’ai été victime et il faut du temps pour revenir à 100% de mes capacités. Toutefois, ce que je compte faire, c’est courir et essayer d’aller à fond malgré quelques douleurs. » Une volonté qu’il résume par un objectif pour 2022 : « avoir plus mal aux jambes qu’au dos ». Une fin de saison que le Colombien assure aborder avec confiance : « Ce qui est certain, c’est que je suis en meilleur forme maintenant que je ne l’étais à la même époque l’an passé ». Un message qui devrait être bien reçu par Dave Brailsford.