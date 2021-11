Ineos Grenadiers : Le Tour de France, Bernal compte vraiment y participer en 2022

Egan Bernal met la pression sur ses dirigeants. En marge du critérium organisé par le Giro à Dubaï, le vainqueur du Tour d’Italie cette année a confié son envie de participer à l’édition 2022 du Tour de France. Mais le staff de l’équipe Ineos Grenadiers, qui négocie une prolongation de contrat avec Geraint Thomas, n’a pas encore établi ses plans pour la saison prochaine. En marge d’un événement organisé en Colombie, le natif de Zipaquira a réaffirmé son envie d’être présent à Copenhague le 1er juillet prochain et d’en découdre notamment avec Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions. « La réponse est oui, a répondu Egan Bernal à la question de savoir s’il sera sur le prochain Tour de France, dans un entretien accordé à la revue Mundi Ciclistico. Il est évident que nous allons concentrer toute notre préparation et tous nos efforts avec en tête l’idée de se battre sur le Tour de France l’année prochaine. »

Bernal : « Je pense que j’ai pleinement récupéré »

Pour Egan Bernal, revenir sur le Tour de France sera l’occasion de fermer définitivement le chapitre douloureux ouvert en 2020, quand une scoliose est venue le couper dans son élan. « L’heure est venue de retrouver le chemin pris en 2019 et duquel nous nous sommes un peu éloignés », a confié le Colombien. Des douleurs au dos avec lesquelles il a récemment déclaré vouloir composer mais Egan Bernal s’est montré plus optimiste concernant son état de santé. « Je pense que j’ai pleinement récupéré, a affirmé le Colombien, qui se montre tout de même prudent avant la reprise de la compétition. Toutefois, nous avons contrôlé l’évolution de ma blessure avec des séances de physiothérapie, de renforcement et j’espère démarrer la saison cycliste puis la poursuivre sans qu’aucun élément ne vienne affecter ma performance sur le vélo. » Avant de retrouver son équipe en Espagne dans le courant du mois de décembre, Egan Bernal va poursuivre sa préparation personnelle en Colombie, avec l’espoir que son envie de participer au Tour de France sera partagée par ses dirigeants.