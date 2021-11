Ineos Grenadiers : Ganna voudrait doubler Tour d'Italie et Tour de France

Filippo Ganna sait ce qu'il veut. En effet, lors de la prochaine saison, le cycliste sur route, pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers, a l'intention, en 2022, de doubler le Tour d'Italie avec le Tour de France. Le coureur reste sur une excellente saison 2021 et c'est donc tout naturellement que ses ambitions évoluent ainsi, avec des objectifs de plus en plus élevés, mais si ceux de cette année étaient déjà plus qu'intéressants. Parmi ses nouveaux gros objectifs, l'Italien vise donc le Giro, qui se déroulera entre le vendredi 6 mai et le dimanche 29 mai prochains. Un petit mois plus tard, le Transalpin devrait donc ensuite participer à la 109eme édition de la Grande Boucle qui se tiendra, quant à elle, entre le vendredi 1er juillet et le dimanche 24 juillet prochains. L'an prochain, le Tour de France pourrait ainsi lui permettre de revêtir, d'entrée, le célèbre et si convoité maillot jaune de leader de l'épreuve.

Ganna se verrait également bien sur les Classiques

En effet, le parcours de la plus prestigieuse course cycliste au monde démarre par un prologue, du côté de Copenhague au Danemark. Dans des propos recueillis par La Gazzetta dello Sport, le rouleur et spécialiste du contre-la-montre italien Filippo Ganna, aujourd'hui âgé de 25 ans et pensionnaire de la formation britannique Ineos Grenadiers depuis l'année 2019 (ndlr : à l'époque, elle s'appelait alors encore Sky), a ainsi notamment déclaré : « J'aimerais faire à la fois le Tour et le Giro, mais je ne dois pas oublier que je dois aussi défendre mon titre sur le contre-la-montre. Je n'ai pas encore pris de décision finale avec l'équipe, mais j'espère qu'ils prendront les bonnes décisions. » Double champion du monde en titre du contre-la-montre, Filippo Ganna devrait donc continuer, et même plus que jamais, à faire parler de lui. D'autant plus qu'on pourrait ainsi également le voir dans les Classiques.