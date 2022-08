Ineos Grenadiers : Ganna prolonge son contrat jusqu'en 2027

"Having that level of support behind me is so important. I’m looking forward to spending more of my career with this Team."

"Avoir un talent comme Filippo..."

Filippo Ganna joue la continuité. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste britannique Ineos Grenadiers a officialisé la prolongation du contrat de son petit protégé italien jusqu'en 2027. Le Transalpin était encore lié à son équipe jusqu'en 2023. Aujourd'hui âgé de 26 ans, Ganna est notamment double champion du monde du contre-la-montre en titre. Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, le principal intéressé a réagi, indiquant ainsi notamment : "C’est excitant de faire partie de cette équipe, notamment la façon dont nous abordons les objectifs et la quantité d’efforts qui sont consacrés à notre développement et à notre équipement.Que ce soit avec l’équipe Performance, en travaillant avec nos partenaires ou en apprenant de l’expérience plus large au sein d’INEOS Sport. Quand il y a autant de dévouement de la part de tout le monde autour de vous, cela vous donne juste envie d’aller là-bas et de tout donner. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer pour le reste de cette saison et pour l’année prochaine, et avoir ce niveau de soutien derrière moi est si important. J’ai hâte de passer plus de temps avec cette équipe."Une joie partagée par Rod Ellingworth, qui n'est autre que le manager général adjoint de cette fameuse équipe : "Filippo est l’un de ces cyclistes dont la capacité à générer de l’énergie à travers les pédales est tout simplement incroyable. Vous ne pouvez jamais vous lasser de le regarder exécuter un contre-la-montre ou d’être à l’avant du peloton à lui seul pour dynamiter une course.Qu’il s’agisse de travailler avec lui dans des souffleries ou de le voir rouler sur la piste, c’est en partie grâce à lui que notre équipement est au niveau où il est actuellement. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble au cours des prochaines années."