Ineos Grenadiers : Ganna proche d'une prolongation malgré l'offre de Trek-Segafredo ?

Ganna prêt à renoncer à un pont d’or ?

De quoi sera fait l’avenir de Filippo Ganna ? Le spécialiste du contre-la-montre, qui sera au départ du prochain Tour de France avec l’objectif de s’emparer du premier maillot jaune le 1er juillet prochain dans les rues de Copenhague attire les convoitises. En effet, alors que son contrat avec l’équipe Ineos Grenadiers jusqu’à fin 2023, « Top Ganna » a sur la table une proposition de la part de la formation Trek-Segafredo. Ayant un fort encrage italien et en Luca Guercilena un directeur sportif venant de l’autre côté des Alpes, la formation américaine semble prête à tout pour attirer le double champion du monde du contre-la-montre. En effet, selon les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’équipe Trek-Segafredo aurait proposé rien de moins qu’un contrat portant sur cinq saisons à partir de 2024, un des salaires les plus importants du peloton mais également un liberté totale dans la mise en place de son planning.Une proposition que l’Italien pourrait finalement… refuser ! En effet, alors que Tom Pidcock et Egan Bernal ont récemment trouvé un accord avec Dave Brailsford pour prolonger leurs engagement, jusqu’en 2027 pour le Britannique et 2026 pour le Colombien, les dirigeants de l’équipe Ineos Grenadiers seraient optimistes à l’idée de conserver celui qui est sans doute le meilleur rouleur du peloton professionnel. L’idée serait de trouver un accord pour une ou deux saisons supplémentaires, ce qui permettrait à Filippo Ganna de porter les couleurs de la formation britannique jusqu’en 2025 et 2026. Un dossier qui s’ajoute notamment à celui de Richard Carapaz, dont un départ vers l’équipe Movistar est un bruit qui continue de faire son chemin. Tout comme celui liant Ineos Grenadiers à Thymen Arensman, le Néerlandais pouvant ainsi combler le vide que laisserait Dylan van Baarle la saison prochaine. Pendant ce temps-là, Filippo Ganna va poursuivre sa préparation en vue du Tour de France avec une présence sur les routes du Critérium du Dauphiné.