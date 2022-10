Ineos Grenadiers : Ferrand-Prévot signe deux saisons

🌈🌈 PFP 🤝 INEOS Grenadiers 🌈🌈



Ferrand-Prévot garde le VTT comme priorité

Pauline Ferrand-Prévot a une nouvelle équipe. En effet, ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste britannique Ineos Grenadiers a annoncé l'arrivée de la spécialiste de VTT, à compter de la saison prochaine. La Française a signé un contrat d'une durée de deux années. La Tricolore a toujours en tête l'édition 2024 des Jeux Olympiques de Paris.Et c'est dans cette optique que la quadruple championne du monde de VTT cross-country (2015, 2019, 2020 et 2022) a donc choisi de quitter sa formation actuelle, à savoir BMC. Une équipe qui était la sienne lors de ces deux dernières saisons. Ineos Grenadiers est l'équipe où évolue notamment le champion olympique anglais Tom Pidcock. Toutefois, contrairement à celui-ci, la Française n'aura pas de calendrier sur la route.Dans la mesure où sa toute nouvelle formation ne possède, tout bonnement, pas d'équipe féminine de cyclisme sur route. Sa priorité restera donc le VTT, comme la principale intéressée l'a elle-même confié, dans ce même communiqué qui officialise son arrivée : « L'or olympique est la seule médaille qui manque à mon palmarès, et c'est celle-là que je veux le plus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Ineos. J'ai encore de nombreuses choses à apprendre et c'est la meilleure équipe à pouvoir m'aider à atteindre cet objectif.", qui aura lieu au début du mois de novembre prochain, du côté de Namur. La Française ira également aux championnats du Monde, organisés à Hoogerheide aux Pays-Bas, le 4 février prochain. Ensuite, c'est la Coupe du monde de VTT qui attendra la Tricolore, avec une ouverture prévue au mois de mai prochain à Valkenburg aux Pays-Bas.