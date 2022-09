Ineos Grenadiers : Direction UAE Team Emirates pour A.Yates ?

Adam Yates fait parler de lui dans la rubrique des transferts en cyclisme. Des rumeurs circulent ainsi à son sujet et le principal intéressé, frère de Simon, aurait même bel et bien trouvé son nouveau point de chute. En effet, à en croire les informations partagées par le média VeloNews, le cycliste britannique, aujourd'hui âgé de 30 ans et dont le contrat avec sa formation actuelle s'achève à la fin de cette saison 2022, pourrait prendre la direction d'une autre formation du World Tour, à savoir UAE Team Emirates, avec qui il serait actuellement en pleines discussions et même tout proche de signer son prochain bail. Une information qui aurait même été confirmée par Mauro Gianetti lui-même, à savoir le manager de cette fameuse équipe émiratie. Actuellement pensionnaire de l'équipe britannique Ineos Grenadiers, le coureur, tout récent vainqueur de l'édition 2022 du Tour d'Allemagne, ne sait pas encore avec quel maillot il évoluera au sein du peloton professionnel à l'occasion de la prochaine saison.

A.Yates reste sur une dixième place au dernier Tour de France

Un départ certainement lié à de jeunes coureurs appelés à se faire une place plus durable au sein du peloton, comme Egan Bernal, Carlos Rodriguez ou bien encore Tom Pidcock. Yates, qui a pris la dixième place finale du classement général de l'édition 2022 du Tour de France après avoir pourtant terminé les derniers jours de course en étant, tout bonnement, malade, fait partie d'une liste de coureurs de premier plan n'ayant toujours pas officiellement de nouvelle équipe pour 2023. Si ce transfert se concrétisait, alors le principal intéressé débarquerait au milieu de nombreuses stars, comme par exemple le Slovène Tadej Pogacar ou bien encore Juan Ayuso. Toutefois, une future arrivée peut certainement lui permettre d'avoir davantage sa chance, en tant que leader, même si la concurrence serait forcément plus que présente.