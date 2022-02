Ineos Grenadiers : Des progrès effectués par Bernal

Egan Bernal poursuit sa récupération. Victime d’un grave accident lors d’une séance d’entraînement en Colombie le 24 janvier dernier, le vainqueur du Tour de France 2019 a pu quitter la Clinique Universitaire de La Sabana, où il a subi plusieurs opérations afin de soigner des fractures à un fémur, une rotule mais également une vertèbre, au début du mois de février. Depuis cette date, le natif de Zipaquira a entamé un long processus de récupération à son domicile et a récemment publié sur son compte officiel Instagram une vidéo dans laquelle on voit le Colombien pédaler sur un vélo d’appartement. « Ne laissez jamais personne vous dire que nous ne pouvez pas faire quelque chose », a déclaré Egan Bernal en commentaire de cette vidéo. Toutefois, un retour à la compétition n’est pas pour tout de suite, alors que le chirurgien qui a opéré Chris Froome en 2019 a assuré qu’il faudra attendre un an pour voir le Colombien faire son retour.

Bernal restera en Colombie jusqu’à nouvel ordre

L’équipe Ineos Grenadiers a communiqué ce jeudi sur l’avancement de la convalescence de son coureur. « Egan Bernal fait de grands progrès à son domicile et collabore avec un centre de réadaptation, où son processus de récupération se passe bien », annonce la formation britannique. Toutefois, pour ce qui est d’une date de retour à l’entraînement, la prudence est de mise. « A l’heure actuelle, notre staff médical n’a pas déterminé une date précise à laquelle nous devrions nous attendre à le voir sur son vélo, ajoute l’équipe Ineos Grenadiers dans son communiqué. Il va rester en Colombie jusqu’au moment où il aura atteint un niveau suffisamment satisfaisant, lui permettant de revenir à sa base en Europe. » Si la clinique dans laquelle Egan Bernal a été opéré a confié que voir le Colombien en capacité de marcher sans aide très rapidement, conclure la première phase du processus de récupération pourrait prendre jusqu’à huit semaines.