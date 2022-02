Ineos Grenadiers : De la sérénité pour Bernal, le souhait de Froome

Froome « Mes pensées vont évidemment vers lui »

Ce qu’Egan Bernal traverse actuellement, Chris Froome l’a bien connu il y a peu de temps. Victime d’un grave accident lors d’une sortie d’entraînement, le Colombien devrait être absent pour de longs mois après avoir subi des fractures à une vertèbre, au fémur droit, à une rotule et à des côtes mais également un poumon perforé. En 2019, lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, le Britannique avait subi une fracture du fémur droit, du coude droit et de plusieurs côtes. Le quadruple vainqueur du Tour de France a alors mis de longs mois à redevenir cycliste professionnel mais n’a jamais réellement retrouvé son niveau. Au travers d’une vidéo, le coureur de l’équipe Israel-Premier Tech a affirmé que « personne ne devrait se renseigner précisément » sur l’étendue des blessures subies par Egan Bernal. « Il a pris un énorme coup et est allongé à l’hôpital, a ajouté Chris Froome. Lui et sa famille doivent se poser mille questions sur ce que cela signifie pour leur vie. Laissez-les. »Pour le Britannique, les questions sur la capacité d’Egan Bernal à retrouver son meilleur niveau ne doivent pas être posées à l’heure actuelle. « En cette période, je n'offrirai mon soutien qu'à Egan et sa famille, a déclaré Chris Froome. Personne n'a besoin de savoir s'il va être de retour sur un vélo ou s'il va retrouver son meilleur niveau. » Après avoir vécu ce que le Colombien va vivre dans les mois à venir, le quadruple vainqueur du Tour de France appelle à l’empathie en vers Egan Bernal. « Ce dont Egan a besoin en ce moment, c'est d'avoir sa famille et ses amis à proximité afin de se concentrer sur son retour à la vie normale, puis sur le vélo, affirme-t-il. Mes pensées vont évidemment vers lui. Peu importe dans quelle équipe vous êtes, voir un coureur, surtout un jeune comme lui, subir un tel accident est extrêmement triste pour notre sport. » Après être passé près de la mort ou de rester paralysé, Egan Bernal se remet progressivement de ses blessures, lui qui a dû être à nouveau opéré récemment.