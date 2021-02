Ineos Grenadiers : Cummings intègre le staff

Cummings : « Dave est un peu comme un modèle pour moi »



Ready for his next adventure - this time as a Grenadier. We're delighted to welcome @StevoCummings to the INEOS Grenadiers.

"That’s what I’m passionate about - riders winning, everyone getting an opportunity, and how that can affect the group."



L'ancien coureur ayant mis un terme à sa carrière en fin d'année 2019 pour se lancer des dans études de management sportif coiffera à l'avenir une double casquette au sein de la formation Ineos Grenadiers, dont il avait porté les couleurs pendant deux ans - en 2010 et 2011 - lorsqu'il était encore un coureur du peloton. A l'époque, l'équipe se nommait encore Sky. Aujourd'hui, c'est d'équipe Ineos Grenadiers dont il est question et, a annoncé lundi l'écurie chère à Dave Brailsford, dont le natif de Clatterbirdge est resté proche. L'ancien coureur de l'équipe Dimension Data ayant joué un vilain tour en juillet 2015 à Romain Bardet et Thibaut Pinot à l'arrivée de la victoire de Mende sur le Tour de France, avant d'en gagner une autre l'année suivante au Lac de Payolle, travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des autres directeurs sportifs de la puissante équipe britannique. Il officiera également aux côtés du directeur du secteur courses Rod Elligworth et de celui de la performance Dan Hunt.Lundi, Cummings ne cachait pas son impatience à l'idée de débuter sa nouvelle aventure. Mais pas sans ambition pour autant. « J'ai tellement envie d'apprendre, avoue le jeune diplômé. Et même si cela n'a pas été simple jusqu'à présent avec la période difficile que nous traversons tous, ça a été formidable de voir de près comment Dave (Brailsford), Rod (Ellingworth), Dan (Hunt) et les directeurs sportifs travaillent. Pour moi, l'année 2021 va surtout consister à apprendre et à tirer le meilleur parti des opportunités qui me seront offertes. Je suis ici pour soutenir les autres directeurs sportifs et les coureurs du mieux que je peux. Une année réussie passera pour moi par une bonne intégration, un apprentissage continu et un renforcement de la confiance avec les membres de l'équipe. » Une petite consécration avant l'heure, à entendre l'intéressé, qui voit en Brailsford la référence en la matière « Une grande partie des études que j'ai faites portait sur le leadership et partout où vous allez, Dave est cité en exemple. Il est un peu comme un modèle pour moi. »