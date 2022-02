Ineos Grenadiers : Bernal raconte son accident

Bernal a perdu 2,5 litres de sang

Le 24 janvier dernier, Egan Bernal percutait l’arrière d’un bus en plein entrainement en Colombie.. Pour le magazine colombien Semana, le coureur d’Ineos Grenadiers est revenu sur cet accident qui aurait pu lui enlever la vie à 25 ans ou le rendre paraplégique. Les chances de le devenir étaient de 95%. Bernal se souvient des circonstances de l’accident.« Nous sommes sortis pour un entraînement normal avec l'équipe. Certains étaient sur des vélos de route normaux, j'étais sur un vélo de contre-la-montre. Il y avait une voiture derrière moi qui m'escortait.Pris en charge par le mécanicien puis le médecin de l’équipe et les secours, Bernal a perdu deux litres et demi de sang au sol. S’en sont suivies une opération de 12 heures et une prise de conscience importante au réveil.Le neurochirurgien lui a alors révélé qu’il avait « opéré des centaines de blessures à la colonne vertébrale et que, de cette ampleur, seules deux s'étaient bien passées. » « J'étais le deuxième », lance Bernal. Le plus dur est passé pour le Colombien qui, désormais, récupère tranquillement et pense déjà à son retour sur le vélo avec détermination, même s’il devra patienter. En attendant, il pédale déjà sur home trainer. « Je veux revenir à mon meilleur niveau, j'ai la foi, je ne sais pas pourquoi, je pense que je peux le faire et je pense que ça va être rapide. Les médecins me grondent quand je leur dis que ça va être rapide, mais je ne sais pas si ça va être un an, dix ans ou six mois, ou trois mois. »