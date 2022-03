Ineos Grenadiers : Bernal pourrait revenir dès 2022 selon son entraîneur

Adivinen quien está de nuevo en su bici y se siente una chimba!! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga. #unavidadeexcesos pic.twitter.com/JOtPU8p0l2

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 12, 2022

Quand reverra-t-on Egan Bernal sur un vélo en compétition ? Victime d’un grave accident à l’entraînement en janvier dernier, le coureur colombien a été victime de nombreuses fractures et aurait pu y laisser la vie. Alors qu’il poursuit sa convalescence en Colombie avant de revenir en Europe dès que son état le permettra, le natif de Zipaquira est lancé dans une course contre-la-montre pour revenir dès que possible. Si le chirurgien qui a opéré Chris Froome en 2019 a laissé entendre que l’absence du Colombien pourrait durer une année, la donne pourrait être bien différente selon Xabier Artetxe, entraîneur au sein de la formation Ineos Grenadiers. Récemment interrogé par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, ce dernier a ouvert la porte à un retour d’Egan Bernal avant la fin de l’année 2022.S’il admet que cela ne serait pas envisageable « si on prend en compte les temps habituellement nécessaires afin de récupérer », Xabier Artetxe met en avant le fait qu’« Egan Bernal est un sportif de très haut niveau » dont la « capacité de récupération est également au-dessus de la normale ». « Je n’exclurai pas cette possibilité même si cela n’est pas un objectif qui a été fixé. C’est simplement une option mise sur la table, a ajouté l’entraîneur de la formation britannique, qui a récemment rendu visite à Egan Bernal en Colombie. Il travaille afin de revenir aussi tôt que possible. Cela pourrait intervenir en 2023 mais également à la fin de cette année. On ne peut pas écarter cette possibilité, loin de là. » Assurant que le vainqueur du Tour de France 2019 est « motivé et veut vraiment revenir », Xabier Artetxe s’attend à voir Egan Bernal être « plus fort sur le plan psychologique » mais également sur le plan physique. « Je l’ai vu travailler et une fois qu’il aura retrouvé une bonne stabilité au niveau musculaire, il pourrait même corriger une certaine décompensation présente auparavant et il sera plus équilibré », a-t-il ajouté. De quoi redonner confiance au Colombien en vue de son retour à la compétition.