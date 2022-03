Ineos Grenadiers : Bernal est déjà de retour sur un vélo

El día más feliz de mi vida 👊🏽

Después de 2 meses y 20 huesos rotos acá estoy, y tengo ganas de más!!

Nos vemos en la carretera 😉 pic.twitter.com/JvuHOxeLWT

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 27, 2022

Un retour avant la fin de l'année pour Bernal ?

Deux mois et trois jours après son effroyable accident, Egan Bernal est déjà de retour sur un vélo ! Le coureur colombien de 25 ans a posté ce lundi sur ses réseaux sociaux une photo de lui avec une légende pleine d’enthousiasme : «», écrit-il. Sur cette photo, on le voit en compagnie de sa petite amie, tous deux vêtus du maillot Ineos Grenadiers, sur les routes de Zipaquira, la ville natale du champion. Passé tout près de devenir paraplégique, le 24 janvier dernier lorsqu'il a percuté un bus à l'arrêt alors qu'il s'entraînait sur un vélo de contre-la-montre, Egan Bernal a notamment été opéré de la colonne vertébrale, de la mâchoire et de la main, et a pu quitter l'hôpital le 6 février.Depuis son retour à la maison, le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 poste régulièrement des photos de sa rééducation, et il partait de loin. Mais le Colombien semble guérir très vite et le voici donc de retour sur un vélo. Evidemment, il ne s'agit que de premiers kilomètres et nul ne sait combien de temps il mettra pour retrouver son niveau.Cette année, Egan Bernal avait fait du Tour de France son objectif principal, mais sa chute de fin janvier a tout remis en cause, même si la photo publiée ce lundi reste encourageante. Il y a deux semaines, Xabier Artetxe, entraîneur au sein de la formation Ineos Grenadiers, avait estimé qu'Egan Bernal pourrait faire son retour à la compétition à la fin de l'année 2022. « Je l’ai vu travailler et une fois qu’il aura retrouvé une bonne stabilité au niveau musculaire, il pourrait même corriger une certaine décompensation présente auparavant et il sera plus équilibré », avait déclaré Artetxe. Voilà qui va rassurer les fans du grimpeur colombien, qui ont vraiment eu très peur il y a deux mois.