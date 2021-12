Ineos Grenadiers : Bernal devrait participer au Tour de La Provence et à Paris-Nice

Avant de retourner en Europe dans les prochaines semaines, Egan Bernal est également chez lui en Colombie, où il peaufine sa condition physique pour tenter de venir définitivement à bout de ses problèmes de dos qui le perturbent depuis l’été 2020. En marge du « Grand Prix de la Feria de Cali », un critérium remporté par Sergio Higuita (Education Nippo) auquel il participait avec d’autres coureurs colombiens, le coureur d’Ineos Grenadiers s’est confié sur son début de saison 2022. « Je devrais commencer par le Tour de La Provence, qui a lieu mi-février. Après, on verra comment ma condition physique évolue, comment est le calendrier, mais je ferai sans doute Paris-Nice. »

Le doublé Paris-Nice - Tour de France comme en 2019 ?

Le Tour de La Provence se déroulera du 10 au 13 février et traversera les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Egan Bernal y avait déjà participé en 2021, et avait pris la troisième place, derrière son compatriote et coéquipier Ivan Sosa et Julian Alaphilippe. Il avait notamment terminé deuxième de l’étape arrivant au Mont Ventoux. Il n’a en revanche plus participé à Paris-Nice depuis 2019, année où il avait remporté l’épreuve (mais sans gagner d’étape) devant Nairo Quintana et Michal Kwiatkowski, quelques mois avant de gagner le Tour de France. En 2022, la Course au Soleil se déroulera du 6 au 13 mars, mais le parcours n'a pas encore été dévoilé. La suite de son programme de l'année n'est pas connue, mais le Colombien de bientôt 25 ans a déjà fait savoir que le Tour de France serait son objectif principal, lui qui a été contraint à l'abandon en 2020 et n'a pas participé en 2021. Egan Bernal rêve également un jour de gagner la Vuelta, dont il a terminé 6eme en 2021, ce qui lui permettrait d'entrer dans le cercle restreint des coureurs ayant remporté au moins une fois chaque Grand Tour, avec Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome.