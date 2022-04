Ineos Grenadiers : Bernal de retour à la compétition dans un mois ?

Si les prédictions du Docteur Uriza sont bonnes, cela relèverait du miracle. Egan Bernal, gravement blessé le 25 janvier dernier en Colombie après avoir percuté un bus à pleine vitesse et passé tout près de devenir paraplégique en raison de multiples fractures qui lui ont valu cinq opérations de la colonne vertébrale, pourrait reprendre la compétition à la fin du mois de mai. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le médecin qui s’est occupé de lui depuis trois mois lors d’une visio-conférence de l’Académie nationale de médecine colombienne. « Sa fracture de l’odontoïde (deuxième vertèbre cervicale, ndlr) est guérie. Cela signifie qu’à partir du 120eme jour de l’accident (24 mai), Egan peut faire du tandem, se tenir sur des pédales et concourir en forme. Ses entraîneurs en Europe doivent donner leur feu vert, mais de mon côté, il est apte. C’est un scoop. Mais la décision finale reviendra à l’équipe Ineos », a annoncé le Docteur Uriza.

Pas de Grand Tour pour Bernal

Egan Bernal, qui était remonté sur un vélo dès le 28 mars, prendra l’avion ce vendredi en direction de l’Europe, et plus précisément de Monaco où il a prévu de rouler avec son équipe ce week-end sur les bords de la Méditerranée. « Je vais faire du vélo en Europe dès que je descends de l’avion, c’est la première chose que je vais faire. En fait, je voyagerai avec mon père, qui m’accompagnera sur la moto au cas où j’aurais des problèmes », a confié le coureur de 25 ans. Début avril, le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 avait annoncé qu'il ne s'estimait pas assez en forme pour disputer un Grand Tour cette année. Mais le calendrier cycliste est assez éclectique pour lui offrir des courses d'un jour ou d'une semaine lors des cinq derniers mois de la saison. Pourquoi pas le Critérium du Dauphiné, la Classica San Sebastian, le Tour de Lombardie ou les championnats du monde en Australie ?