Ineos Grenadiers : Bernal continue de préparer son retour

1 st Sprint ✔️

Difícil no significa imposible.

Significa que vas a tener que trabajar duro 👊🏽 pic.twitter.com/aD5pQGeoA8



— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022

Vers un retour cet été ?

Egan Bernal semble bel et bien aller de mieux en mieux. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le Colombien, qui travaille pour effectuer son grande retour dans le peloton, s'est filmé sur la route, en train d'effectuer son premier sprint depuis cinq mois.Un test visiblement réussi, puisque le principal intéressé s'en est réjoui et a accompagné cette très courte vidéo du commentaire suivant : "Difficile ne veut pas dire impossible. Cela signifie que vous devez travailler dur." Le pensionnaire de la formation Ineos Grenadiers semble retrouver petit à petit la pleine mesure de ses capacités et n'en finit décidément plus de faire des progrès sur son vélo, depuis le tout début de sa convalescence.Et ce dans l'optique de son futur retour à la compétition. Il y a quelques semaines de cela, l'ancien vainqueur du Tour de France en avait d'ailleurs parlé, à l'occasion d'un gala consacré au Tour d'Italie. Dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, le grimpeur avait déclaré, à ce sujet : "Dans ma tête, je suis encore loin de participer ou de gagner une course.Actuellement, je fais deux heures de vélo par jour, car, le matin, je fais de la gymnastique et, le soir, de la kinésithérapie. Je travaille toute la journée, je n'ai pas le temps pour autre chose." Pour le moment, aucune date officielle de retour n'a encore été annoncée, le concernant. Toutefois, le site internet spécialisé Cyclingnews avait annoncé que ce retour pourrait plutôt s'effectuer lors du mois de juillet prochain, voire lors du mois d'août prochain.