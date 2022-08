Ineos Grenadiers : Bernal absent sur le Tour de Burgos et très incertain pour la Vuelta

Our #VueltaBurgos boys! 👋

Pas de Vuelta pour Bernal ?

Quand reverra-t-on Egan Bernal dans le peloton ? Victime d’un très grave accident lors d’une sortie d’entraînement en Colombie le 24 janvier dernier, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a pu reprendre l’entraînement deux mois plus tard. Récemment, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport avait avancé l’idée que le vainqueur du Tour de France 2019 ferait le déplacement en Espagne afin de participer au Tour de Burgos, dont la première étape est prévue ce mardi, comme un préalable à une présence à Utrecht pour le Grand Départ de l’édition 2022 de la Vuelta. Via les réseaux sociaux, le natif de Zipaquira a confirmé avoir participé à un stage en altitude, laissant entende que la reprise était proche. La formation britannique a dévoilé ce lundi sa sélection de sept coureurs et, si on y retrouve le Français Pavel Sivakov, deuxième de la Clasica San Sebastian le week-end dernier, un nom fait très nettement défait, celui d’Egan Bernal.Une absence sur l’épreuve de cinq jours qui n’est pas un bon signe concernant une éventuelle présence du Colombien sur la Vuelta. Selon les informations du site spécialisé VeloNews, le staff de l’équipe Ineos Grenadiers serait plus enclin à faire preuve de prudence avec Egan Bernal et ne pas le lancer trop tôt dans une épreuve de trois semaines à haute intensité comme peu l’être le Tour d’Espagne, au parcours très marqué par la montagne. Une attitude qui rappelle celle de la formation Quick-Step Alpha Vinyl avec Julian Alaphilippe qui, après la reprise du champion du monde lors des championnats de France, avait préféré ne pas l’aligner sur le Tour de France. Concernant Egan Bernal, la probabilité la plus forte est celle d’une préparation optimisée en vue des classiques italiennes de fin de saison, notamment le Tour de Lombardie. Une absence qui laisserait la place de leader libre pour Richard Carapaz.