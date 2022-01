Ineos Grenadiers : Bernal a prolongé jusqu'en 2026

Bernal : "Je veux passer mes meilleures années avec cette formation"



✒️ 𝟐𝟎𝟐𝟔 🖋️

New Year. New contract. Same goal 🏆



We're thrilled to announce @Eganbernal has signed a new long-term deal. pic.twitter.com/RO9w6Skpll



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 10, 2022

Egan Bernal (24 ans), plus que jamais leader des Ineos Grenadiers. La formation britannique faisait déjà du Colombien son numéro 1. Ce sera encore le cas pour au moins cinq ans. En attesteCe lundi, Ineos Grenadiers a annoncé queUne véritable marque de confiance doublée d'un message fort adressé au natif de Zipaquira, qui avait préféré faire l'impasse sur la Grande Boucle lors de la saison dernière mais s'était en revanche aligné au départ de la Vuelta pour la première fois de sa jeune carrière, avec à la clé une sixième place finale. En 2022,En 2019, il avait remporté les deux courses. "Je veux vraiment revenir sur le Tour. Je ne l'ai pas fait l'an passé à cause du Giro, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur le Tour. Donc j'ai vraiment hâte d'y être cette année. Je veux bien me préparer pour ça et y être pour vraiment profiter de la course", a avoué lundi"C'est très important d'avoir signé ce nouveau contrat, je suis très heureux dans cette équipe. Je suis très fier de l'équipe, du staff et je vais entamer mes années les plus importantes. Ce seront mes meilleures années et je veux les passer avec cette formation", dont il se dit "très fier" de défendre le maillot, ne serait-ce que par rapport à l'état d'esprit de l'équipe. "Quand vous arrivez sur une course, vous avez vraiment le sentiment d'avoir tout le soutien nécessaire et une très bonne structure derrière vous. Dans cette équipe, tout le monde travaille pour le même objectif, aime le sport, est totalement impliqué et a une mentalité irréprochable. Je l'ai tout de suite remarqué." Et il va pouvoir encore en profiter longtemps.