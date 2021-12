Ineos Grenadiers : Après le Tour et le Giro, Bernal veut la Vuelta !

Egan Bernal retrouve l’envie. Alors que sa saison 2020 a été perturbée par une scoliose qui l’a contraint à l’abandon sur le Tour de France, le Colombien s’est signalé sur le dernier Tour d’Italie avec la victoire finale. Or, pour la saison 2022, le natif de Zipaquira a affirmé de longue date vouloir reprendre le fil de son histoire avec la Grande Boucle, qu’il a remporté un seule fois en 2019. Alors que la formation Ineos Grenadiers finalise ses plans pour les grands rendez-vous du calendrier international, Egan Bernal a une nouvelle fois affirmé son ambition pour la course qui sera lancée de Copenhague le 1er juillet prochain. « C'est à mon équipe de décider mais je pense qu'il est temps pour moi de revenir sur le Tour, affirme-t-il à nouveau dans un entretien accordé à ESPN. Je veux le préparer de la meilleure façon. L’avant-dernière étape est un contre-la-montre et ça fait réfléchir. »

Bernal ambitionne de gagner la Vuelta

Toutefois, après avoir remporté le Tour en 2019 puis le Giro en 2021, Egan Bernal ne cache pas avoir l’envie de marquer l’histoire du cyclisme. Pour cela, le Colombien se voit bien devenir le huitième coureur à avoir remporté au moins une fois chacun des trois Grands Tours. « Si vous me demandez ce que je préférerais gagner, entre un autre Tour et la Vuelta, la réponse est claire : la Vuelta, assure Egan Bernal Je rentrerais dans l'histoire en réussissant la triple couronne. » Une telle performance ferait de lui l’égal de Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome. Mais, pour cela, il lui faudra sans doute prendre le meilleur sur Primoz Roglic, voire même Tadej Pogacar. « Ils sont très forts mais ils peuvent avoir un mauvais jour, comme tout le monde », affirme le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers, ajoutant que la bataille « n'est pas seulement physique, c'est stratégique ». Ce qui est certain, c’est qu’Egan Bernal veut croire en ses capacités à faire tomber les Slovènes.