Ineos : Frayeur pour Egan Bernal

Segundo podio, en la segunda de este año.

Hasta El Final...

Caídas, ataques, tensión, trabajo en equipo @TeamINEOS , familia, Colombia, en fin.... un día lleno de emociones.

Gracias Colombia!! Esto fue por ustedes. pic.twitter.com/XWhoNeqKNH

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) February 3, 2020

Grosse frayeur pour Egan Bernal ! Le vainqueur du Tour de France 2019 s’est fait très peur ce dimanche, lorsqu’il a chuté dans une descente à l’occasion du championnat de Colombie.« C’était douloureux. C’était une grosse chute mais je devrais être heureux car ce ne sont que des écorchures, je n’ai pas de fractures ou de choses comme ça. Au début, je ne savais pas si je pourrais finir la course », a-t-il déclaré après la course. Mais il a pu finir, et a même terminé deuxième, à 1’15 de Sergio Higuita, le jeune coureur (22 ans) d’Education First. Egan Bernal va désormais soigner ses petites blessures, avant de prendre part au Tour de Colombien le 11 février.