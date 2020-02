[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/froome-un-sentiment-vraiment-special-cyclisme-uea-tour-1re-etape-CNT000001nV3vp.html"][/EMBED]



Christopher Froome est de nouveau un coureur professionnel ! Huit mois après sa terrible chute de Roanne, le Britannique de bientôt 35 ans a participé à sa première course ce dimanche, à l’occasion de la première étape du Tour des Emirats arabes unis. Cent-quinzième de l’étape, dans le même temps que le vainqueur Pascal Ackermann, le coureur d’Ineos n’a pas pu cacher sa satisfaction à l’arrivée, et était même assez ému. « Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. C’est un super sentiment d’être de retour dans le peloton, et il y a beaucoup de coureurs qui sont venus me voir et qui m’ont dit que c’était bien de me revoir, a déclaré le quadruple vainqueur du Tour de France, selon des propos rapportés par Cyclingnews. J’ai montré que c’était possible de revenir après une longue absence. Il y a encore du chemin avant de revenir au niveau que j’avais avant, mais les premières sensations sont très bonnes. Ça fait du bien d’avoir de nouveau un dossard, de pouvoir sortir les coudes et se battre dans un peloton. Ça fait du bien d’être de nouveau un coureur. Ce matin, j’étais vraiment excité. J’avais l’impression d’être un néo-pro. Ça ne fait que huit mois que j’étais absent, mais j’ai l’impression que ça fait plus. Je sais que je n’ai pas la condition physique pour gagner, mais je veux aller au bout de la course et faire ce que je peux pour l’équipe. Je ne peux pas avoir de trop fortes attentes. Être simplement là, c’est déjà une grande victoire pour moi. » Dès lundi, la route devrait un peu s’élever. L’occasion pour Froome de passer un test dans son début de retour à la compétition.