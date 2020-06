Ineos : Bernal veut inscrire les trois grands Tours à son palmarès

A seulement 23 ans (il en aura 24 en janvier prochain), Egan Bernal a déjà de l'ambition à revendre. Et alors que le jeune Colombien abordera le 29 août prochain à Nice le Tour de France 2020 avec comme objectif de conserver son titre acquis l'an dernier lors de sa deuxième participation, il voit déjà plus loin que ce doublé potentiel. Car Bernal n'a pas seulement en tête d'enquiller les succès sur la Grande Boucle. Le petit grimpeur de l'équipe Ineos, insatiable, voit bien plus loin encore, comme il l'a confié dans les colonnes du quotidien italien La Stampa. Ainsi, au-delà de signer un doublé sur le Tour qui aurait déjà tout d'exceptionnel pour un coureur de cet âge, encore plus au bout de trois participations, le nouveau Dieu vivant de la petite ville de Zipaquira rêve d'inscrire également le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne à son palmarès. « Je veux conquérir les trois Grands Tours » , avoue Bernal à nos confrères italiens. Un sacré challenge que le coéquipier de Geraint Thomas et Christopher Froome entend relever au plus vite, avec tout de suite en perspective une fois le Tour de France terminé le prochain Giro, l'année prochaine. « En 2021, je viserai le Tour d'Italie. C'est une course que je porte dans mon cœur et quand je la disputerai, ce sera pour l'emporter. »

Plus de doublé Tour de France-Giro depuis Pantani en 1998

Au même titre qu'il visera ensuite la victoire sur la Vuelta dans cette même envie de rejoindre les légendes du cyclisme sur les tablettes. « Plus tard, je ferai de même avec le Tour d'Espagne. Je serais vraiment fasciné de tous les remporter et de faire partie de l'histoire de mon sport. » Le premier Colombien à inscrire son nom au palmarès de la Grande Boucle ne croit pas si bien dire, déjà parce que depuis l'exploit de l'extra-terrestre Marco Pantani en 1998, plus aucun champion n'est parvenu à remporter et le Tour d'Italie et le Tour de France la même année. Quant aux coureurs ayant réussi à remporter les trois grands Tours dans leur carrière, ils ne sont que sept à ce jour, sept monuments : Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome. Et si Merckx avec onze sacres au total dans ces trois épreuves qui font rêver tous les membres du peloton reste le premier dans ce domaine (devant Bernard Hinault, dix), personne n'a encore réussi la performance vertigineuse de remporter les trois grands Tours la même année. Egan Bernal n'y prétend pas non plus pour le moment, mais nul doute qu'il a cette performance dans un coin de sa tête.