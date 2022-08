Ineos : Bernal finalement de retour sur le Tour d'Allemagne ?

Retour encore différé pour Egan Bernal (25 ans), désormais attendu sur le Tour d'Allemagne. Alors qu'il avait été question dans un premier temps que le champion colombien, privé de compétition depuis le 24 janvier dernier et son grave accident survenu sur ses terres lors d'une sortie d'entraînement, effectue son grand retour à l'occasion du Tour de Burgos, qui s'est déroulé la semaine dernière et a vu la victoire finale du coéquipier français de Bernal sous le maillot de l'équipe Ineos Grenadiers Pavel Sivakov, il conviendrait désormais d'attendre la fin du mois et le Tour d'Allemagne pour revoir le vainqueur du Tour de France 2019 en course. A en croire La Gazzetta dello Sport, la formation britannique chère à Dave Brailsford et dont Bernal reste l'un des leaders aurait en effet désormais en tête de relancer le Colombien lors du Tour d'Allemagne uniquement. Une perspective qui entérine du même coup définitivement la possibilité que le natif de Zipaquira, 6eme de l'épreuve l'année dernière pour sa première participation, s'aligne au départ de la Vuelta, le 19 août prochain.

Bernal s'est préparé pendant trois semaines en Andorre

Dans un premier temps, Ineos avait en effet comme plan de faire reprendre leur coureur sur le Tour de Burgos, précisément pour préparer le Tour d'Espagne, programmé treize jours plus tard. Dès lors que le nom de Bernal n'était pas apparu sur la liste pour le Tour de Burgos, il fallait s'attendre à ce que le Colombien patiente encore avant de revenir au sein du peloton. Un come-back repoussé donc a priori au Tour d'Allemagne, qui se déroulera du 24 au 28 août prochain. Bernal, qui avait heurté violemment un bus à l'arrêt le 24 janvier dernier au point de penser à un moment qu'il ne pourrait pas poursuivre sa carrière, s'était rendu en Andorre le mois dernier pour y effectuer un stage en haute altitude en compagnie de plusieurs de ses équipiers. Au retour d'Andorre, le grimpeur avait fait part de son impatience à l'idée de retrouver la compétition. "C'est mon prochain objectif", avait-il avoué, sans savoir encore qu'il devrait probablement attendre le Tour d'Allemagne pour renouer avec la course.