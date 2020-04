Ineos : Bernal est de retour à l'entraînement malgré le confinement

En Colombie, comme dans beaucoup de pays, le confinement est en vigueur, et ce jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, cela n'empêche pas un homme de pouvoir s'entraîner, sur son vélo, depuis ce lundi. En effet, Egan Bernal, confiné dans sa maison depuis mi-mars, a reçu l'autorisation exceptionnelle, de la part de Wilson Leonar Garcia, le maire de la commune de Zipaquira, où il réside, pour pouvoir rouler autour de son domicile. Le pensionnaire de la formation Ineos doit toutefois respecter certaines mesures. En effet, le vainqueur du dernier Tour de France ne pourra sortir qu'entre cinq et huit heures du matin, tout en roulant seul.

Quintana, Higuita et Chaves toujours confinés

De plus, il ne pourra pas quitter les limites de Zipaquira, commune comptant 100 000 habitants. Egalement résidents de la même ville, Brandon Rivera (Ineos), Camilo Castiblanco (Team Illuminate), Diego Vasquez (Colnago CM) et Diyer Rincon (Focus Team VTT) peuvent également sortir s'entraîner. En revanche, d'autres cyclistes professionnels colombiens n'ont pas cette chance. C'est notamment le cas de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Higuita (Education First) ou encore Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). Toutefois, cela pourrait évoluer si les mesures de confinement en Colombie venaient à s'assouplir, d'ici les prochains jours.