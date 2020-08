Ineos : Basso positif au coronavirus, les Italiens se retirent de leurs championnats nationaux

Les coureurs vont être placés en quarantaine



Team INEOS today withdrew its riders from the Italian National Championship as a precautionary measure in line with Covid protocolshttps://t.co/IE5cTr8sPB pic.twitter.com/lgO7d1JRaP

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 22, 2020

C'est un coup dur pour l'équipe cycliste. Ce samedi, via son compte Twitter officiel, Ineos a annoncé que l'Italien Leonardo Basso avait été testé positif au nouveau coronavirus, bien qu'il soit toutefois asymptomatique.En effet, la formation britannique n'a clairement pas voulu prendre de risques, par précaution mais également et surtout par respect du protocole sanitaire, et a ainsi retiré, dans la foulée, ses autres coureurs transalpins, qui auraient normalement dû prendre part à la course en ligne des championnats d'Italie de cyclisme sur route, ce dimanche.Ces cyclistes concernés sont Filippo Ganna, Salvatore Puccio ainsi que Gianni Moscon. Dans son communiqué, Ineos précise également que Basso avait été testé négatif, ce mardi.Ce samedi matin, Basso avait également effectué une sortie d'entraînement, en compagnie de ses trois compatriotes, Filippo Ganna, Salvatore Puccio et Gianni Moscon. Les quatre hommes vont donc être placés en quarantaine pendant une durée de deux semaines, ainsi que quatre membres du staff de la formation britannique, tous considérés comme étant des contacts secondaires.