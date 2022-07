Hinault, Pérec et d’autres champions offriront des vélos aux enfants, avec Century 21

Marie-José Pérec sur le vélo

Le Tour de France féminin également célébré !

"Vivre de belles émotions avec le public"

"Un enfant, un vélo", l'histoire continue.A ce jour, elle a déjà permis à 700 enfants de se voir offrir un vélo en parfait état de marche. Grâce à l'engagement solidaire de 104 agences du réseau immobilier, de nombreux enfants seront de nouveau gâtés cette année.Engagé depuis toujours en faveur du port du casque à vélo et conscient que la sécurité est indissociable du plaisir de la pratique,Triple championne olympique et marraine de la maison des champions Century 21, elle offrira, elle aussi, des vélos à des enfants, cette fois issus du centre communal d'actions sociales. La remise aura lieu sur la ligne d'arrivée d'Arenberg-Porte du Hainaut aux alentours de 14h30. Un peu plus tôt dans la journée, et pour permettre d’offrir encore davantage de vélos aux enfants,Fraîchement auréolé de ses deux titres de champion du monde obtenus à Budapest, le nageur originaire de Toulouse rencontrera sur la ligne d'arrivée de l'étape les enfants des Restos du Coeur, à qui il offrira leur tout premier vélo. Et parce que "un enfant, un vélo", ne concerne pas que le peloton masculin,A Reims, quinze enfants du Secours Populaire recevront un vélo en agence avant de participer à une randonnée organisée par ASO.Quatre rendez-vous fondamentaux pour le président de Century 21 France Charles Marinakis comme pour le célèbre réseau immobilier. « Cette opération s’inspire du succès de la collecte de jouets organisée par le réseau depuis 2013 et s’appuie sur des valeurs qui nous sont chères : solidarité, proximité, partage. Le Tour de France est toujours une magnifique occasion de vivre de belles émotions avec le public. Cette année encore, l’implication de grands champions et de personnalités connues du public va réjouir les enfants et leurs familles » Alors rendez-vous dès le 5 juillet à Calais pour voir les yeux de tous ces enfants briller de bonheur !