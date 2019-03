Het Nieuwsblad: Stybar succède à Valgren

Victoire de Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) ce samedi, sur le circuit Het Nieuwsblad, à l'occasion de la première classique printanière. Échappé avec six autres coureurs, le Tchèque a lâché ses compagnons à deux kilomètres de l'arrivée, à l'endroit même où Michael Valdren, vainqueur l'an passé, avait placé son attaque victorieuse. A l'arrivée, le coureur de 33 ans devance Greg Van Avermaet (CCC Team) et Tim Wellens (Lotto Soudal).

Deux fois 2e sur le Paris-Roubaix (2015 et 2017), Stybar signe ainsi son plus beau succès sur une classique, lui qui avait également remporté une victoire sur la Vuelta (2013) et sur le Tour de France (2015).

.@zdenekstybar chose the same place as last year winner @MichaelValgren to place his jump and win the 2019 Omloop Het Nieuwsblad #OHN #OHN19 pic.twitter.com/Hx1UvX8o7n