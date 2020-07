Handisport : Zanardi de retour en soins intensifs

Une mauvaise nouvelle succède à une bonne nouvelle pour Alex Zanardi. Mardi dernier, l’ancien pilote de Formule 1, désormais cycliste handisport, avait été transféré dans un centre de rééducation neurologique de Côme en Lombardie, alors qu’il avait été hospitalisé à Sienne, en Toscane, après son terrible accident du 19 juin. Mais ce vendredi, le chef de santé du centre de rééducation neurologique de Côme, Claudio Zanon, a annoncé que Zanardi (53 ans) allait être transféré à Milan, en soins intensifs. « Aujourd'hui, face à l'instabilité de l'état clinique d'Alex Zanardi et après consultation auprès du Docteur Franco Molteni, chef du département de rééducation Villa Beretta où le patient était hospitalisé depuis le 21 juillet, ainsi que des spécialistes reconnus, le transfert de l'athlète a été demandé. Des moyens et des assistances adéquats ont été sollicités à l'unité de soins intensifs de l'hôpital San Raffaele de Milan. Il est précisé qu'aucune autre information sur ce cas ne sera communiquée ultérieurement. »

Trois opérations et un coma artificiel pour Zanardi

Alex Zanardi a subi trois opérations depuis son accident, qui l'avait vu être percuté par un camion venant en sens inverse durant un relais avec son vélo à main : deux au cerveau, et une au niveau du visage, victime de multiples fractures. Placé dans un coma artificiel, il est entré dans une phase de sommeil la semaine passée, et les médecins ont annoncé mardi que son pronostic vital n’était plus engagé, même s’il était impossible de savoir s’il allait se remettre de ses lourdes blessures au niveau du cerveau. Pilote de Formule 1 entre 1991 et 1994 chez Jordan, Minardi et Lotus, Alex Zanadi avait déjà été victime d’un très grave accident en 2001 en CART (ex-Indycar), qui lui avait valu une amputation à hauteur des deux genoux. Il s’est ensuite converti dans le handisport, avec une magnifique réussite, devenant quadruple champion olympique en cyclisme (contre-la-montre et course en ligne) en 2012 à Londres et en 2016 à Rio.