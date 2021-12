Handisport : Zanardi a pu rentrer chez lui

Zanardi ne peut toujours pas parler

A l’instar de Michael Schumacher, les nouvelles concernant l’état de santé d’une autre ancienne star du sport automobile victime d'un grave accident, Alessandro Zanardi, sont assez rares, mais on sait depuis ce lundi qu’il a enfin pu rentrer chez lui. C’est sa femme Daniela qui l’a annoncé dans un entretien auprès de BMW, l’un des sponsors du Bolognais de 56 ans. «En raison de la situation due au covid, Alex n'a eu que des gens portant des masques et des équipements de protection autour de lui pendant un an et demi (...) Il retrouve une certaine normalité et cela lui donne de la force supplémentaire. La rééducation continue d'être un long processus, avec des progrès constants. Bien sûr, il y a des revers et il faut parfois faire deux pas en arrière pour pouvoir en faire un en avant, mais Alex prouve qu'il est un vrai combattant. Il fait beaucoup de progrès au regard de sa condition physique ».Le 19 juin 2020, Alessandro Zanardi, amputé à hauteur des deux genoux depuis 2001 lors d’une course en Allemagne, avait violemment percuté un camion alors qu’il roulait sur son vélo à main à Sienne.Placé dans le coma et opéré à de multiples reprises, Zanardi a vu son état s’améliorer puis se détériorer lors des premières semaines, avant de se stabiliser. L’été dernier, sa femme avait confié qu’il ne pouvait toujours pas parler mais pouvait bouger ses bras et ses mains. La guérison s’annonce très longue pour celui qui a disputé 41 Grands Prix de Formule 1 entre 1991 et 1999 et décroché quatre médailles d’or paralympiques en cyclisme en 2012 et 2016.