Alessandro Zanardi a une nouvelle fois dû être opéré. L’ancien pilote automobile italien, victime d’un accident le 19 juin dernier lors d’une course avec son vélo à main, a dû subir une intervention au niveau de la tête trois jours après avoir été admis en soins intensifs. Le multiple champion paralympique de cyclisme a subi « procédure neurochirurgicale délicate en vue de traiter certaines complications tardives de sa blessure originelle à la tête », a déclaré dans un communiqué l’hôpital San Raffaele de Milan, où Alessandro Zanardi a été admis ce vendredi, quelques jours après avoir été placé dans un centre de rééducation neurologique, sa condition à la sortie du coma artificiel dans lequel l'Italien avait été plongé ayant été jugé initialement compatible avec un transfert vers cette structure spécialisée.

Zanardi dans un état stable

Cette opération est la quatrième subie par l’ancien pilote italien en un peu plus d’un mois, depuis cet accident de la route. Victime d’un traumatisme crano-facial important avec un enfoncement facial et une fracture enfoncée des os frontaux, Alessandro Zanardi a été opéré du cerveau mais également du crâne avant cette quatrième opération permettant le traitement de « certaines complications tardives dues au traumatisme crânien primitif », confirme le Professeur Pietro Mortini, directeur de l’unité de neurochirurgie de l’hôpital San Raffaele. Effectuée par le professeur Luigi Beretta, cette opération n’a pas cause de nouvelles complication, Alessandro Zanardi reste toutefois en soins intensifs mais il est dans un état stable. Reste maintenant l’inconnue liée aux éventuelles séquelles du grave accident dont a été victime celui qui a évolué avec l’écurie Williams en Formule 1, à la fin des années 1990.