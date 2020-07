Handisport : Troisième opération pour Zanardi

L’état de santé d’Alex Zanardi ne s’améliore pas. Victime d’un terrible accident il y a 18 jours en Toscane, l’ancien pilote de Formule 1, désormais cycliste handisport, a dû subir une troisième intervention chirurgicale ce lundi à l’hôpital de Sienne. Après deux opérations au cerveau, quelques heures après avoir été percuté par un camion venant en sens inverse durant un relais avec son vélo à main, puis dix jours plus tard, l’Italien de 53 ans a été opéré du visage, qui a été victime de multiples fractures. « La complexité de l'affaire était assez unique, bien qu'il s'agisse d'un type de fracture que nous traitons régulièrement », a fait savoir le Dr Paolo Gennaro, précisant que l’opération avait duré cinq heures et avait nécessité une technologie numérique et informatisée tridimensionnelle « sur mesure ».

Zanardi dans un état stable et grave

Alex Zanardi se trouve désormais dans l’unité de soins intensifs, et toujours dans un coma artificiel, dans lequel il avait été placé après sa première opération. « Son état reste stable pour ce qui est de son état cardio-respiratoire et grave en ce qui concerne son état neurologique », peut-on lire dans le bulletin médical de l’hôpital de Sienne. Pilote de Formule 1 entre 1991 et 1994 chez Jordan, Minardi et Lotus, le natif de Bologne avait été victime d’un très grave accident en 2001 en CART (ex-Indycar), qui lui avait valu une amputation à hauteur des deux genoux. Il s’est ensuite converti dans le handisport, avec une magnifique réussite, devenant quadruple champion olympique en cyclisme (contre-la-montre et course en ligne) en 2012 à Londres et en 2016 à Rio.