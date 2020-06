Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

L’état de santé de Zanardi stabilisé

Emotion forte en Italie à la suite de l’accident subi par l’ancien pilote de F1 Alessandro Zanardi. Handicapé depuis 2001 à la suite d’un accident lors d’une course du championnat CART au Lausitzring, l’Italien s’est depuis reconverti dans le cyclisme handisport, remportant notamment quatre titres paralympiques à Londres puis Rio. Participant à une étape du relais « Objectif Tricolore » en Toscane, le natif de Bologne a subi un terrible accident ce vendredi. Durant l’épreuve, il a perdu le contrôle de son vélo à main et après avoir fait deux tonneaux, l’Italien a percuté un camion selon Mario Valentini, l’entraîneur de l’équipe d’Italie de cyclisme handisport, interrogé par le quotidien Corriere della Sera.

A la suite de cet accident, Alessandro Zanardi a été immédiatement transporté à l’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne. « L'intervention neurochirurgicale et maxillo-faciale qu'a subie l'athlète, en raison du grave traumatisme crânien signalé, a commencé peu après 19h00 et s'est terminée peu avant 22h00, a communiqué l’hôpital peu après l’intervention chirurgicale. Le patient a ensuite été transféré dans l'unité de soins intensifs, avec un pronostic réservé. Son état de santé est très grave. »

Un état de santé qui, selon les agences italiennes Ansa et Agi, s’est stabilisé durant la nuit de vendredi à samedi. Un accident qui a secoué toute l’Italie, jusqu’au Président du Conseil Giuseppe Conté qui, via Twitter, a déclaré : « Tu n’as jamais abandonné et, avec ton extraordinaire force d’esprit, tu as surmonté mille difficultés. Allez Alex Zanardi, n’abandonne pas. Toute l’Italie lutte avec toi ». Ce samedi matin, l’hôpital a communique sur l'état de santé de l'ancien pilote qui est « intubé et placé sous assistance respiratoire alors que le pronostic neurologique reste sévère ».