Groupama-FDJ : Vers un retour à la compétition en septembre pour Thibaut Pinot

Le bout du tunnel pourrait être proche pour Thibaut Pinot. Victime de douleurs persistantes au dos depuis sa chute lors de la 1ere étape du Tour de France 2020, le coureur franc-comtois a dû mettre sa saison entre parenthèses depuis le mois d’avril dernier. Présent sur le dernier Tour des Alpes, dont il a pris la 60eme place, pour se tester en vue du Tour d’Italie, Thibaut Pinot avait finalement décidé de renoncer à participer au Giro, qui était un des principaux objectifs de l’année afin de se donner le temps et les moyens de pleinement soigner ce dos qui le perturbe depuis de longs mois, les douleurs ayant provoqué son abandon précoce sur la Vuelta 2020. S’il a récemment avoué dans un entretien au quotidien Le Parisien avoir songé à mettre un terme à sa carrière professionnelle, le retour dans le peloton ne serait finalement qu’une question de semaines pour le natif de Mélisey.

Pinot compte rouler à domicile

En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe, Thibaut Pinot pourrait retrouver la compétition dans le courant du mois de septembre prochain. Ayant subi plusieurs traitements au niveau du dos, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ devrait être présent sur deux courses organisées dans sa région. Tout d’abord, la Classique du Grand-Besançon-Doubs serait sa course de rentrée le 3 septembre prochain. Thibaut Pinot devrait alors enchaîner dès le lendemain sur le Tour du Jura avant de participer au Tour du Doubs le 5 septembre. Trois journées de course enchaînées qui devraient permettre au coureur franc-comtois d’avoir une idée plus précise de ses capacités et, surtout, de la guérison de ce dos qui lui a fait vivre des moments très compliqués. Le troisième du Tour de France 2014 pourra ensuite se projeter sur un avenir à court et moyen-terme, afin de définir ses futurs objectifs.