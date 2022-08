Groupama-FDJ : Roux arrêtera en fin de saison

C'est une page qui s'apprête à se tourner. Ce mardi, via un entretien accordé au Républicain Lorrain, Anthony Roux, aujourd'hui âgé de 35 ans, a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière, à l'issue de cette saison 2022 actuellement en cours. Le natif de Verdun, champion de France de cyclisme sur route en 2018, a passé quinze années au sein du peloton professionnel. Le Français, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, chez qui il a réalisé l'intégralité de sa carrière, soit entre les années 2007 et 2022, a ainsi notamment confié : "Je suis même content que ça s’arrête et de partir sur de nouvelles choses. Ce n’est pas simple à prendre. Au bout de quinze ans, tu tournes une page. Mais c’était le moment. J’avais peur de faire l’année de trop."

Une étape sur le Tour d'Espagne

Outre son titre national, le rouleur peut également et notamment se targuer d'avoir glané une étape sur le Tour d'Espagne. C'était à l'occasion de sa toute première participation sur ce Grand Tour, à savoir lors de l'édition 2009. Cette année-là, outre la victoire sur la 17eme étape, Anthony Roux avait fini à la 120eme place du classement général. En tout, le Tricolore a pris part à six Tours d'Espagne, trois Tours d'Italie mais également cinq Tours de France, pour une dernière participation qui remonte à l'édition 2019. Sa toute dernière course aura lieu à l'occasion du mois de septembre prochain, du côté du Canada. Par la suite, c'est le triathlon mais également l'Ironman qui l'attendent.