Groupama-FDJ / Pinot : « Pour l'instant, je ne suis pas prêt à reprendre la compétition »

Thibaut Pinot s'est livré comme jamais. Dans l'édition du jour du quotidien sportif français L'Equipe, le cycliste tricolore, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, a évoqué différents sujets. Et parmi ceux-ci, on retrouve ainsi notamment celui concernant sa forme du moment. Le Tricolore confirme qu'il se ressent encore de sa blessure au dos, survenue lors de sa chute de la première étape du dernier Tour de France : « Ça a été compliqué, tout l'automne, tout l'hiver. Je pensais être sur la bonne voie en fin d'année, et puis depuis quelques jours, ce n'est pas terrible. Aujourd'hui (jeudi), ça allait, donc j'en ai un peu profité, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à reprendre la compétition. »

Pinot a dû faire une infiltration

Cette blessure qu'il traîne l'a ainsi obligé à envisager, pour la toute première fois de sa carrière, une infiltration. C'est en tout cas ce qu'a fait comprendre Pinot, lorsqu'il raconte sa fin d'année dernière : « Pour la première fois de ma carrière, on envisage de faire une infiltration sous scanner à l'hôpital. De nouveau arrêté une semaine. Je reprends en décembre et depuis, ça n'allait pas trop mal. Je suis arrivé ici (aux Canaries, fin janvier) pour faire des intensités, des exercices et je sentais que ça ne suivait pas, que le dos saturait dès que je mettais de la force, de la puissance. (...) A l'IRM, quand j'ai réarrêté au bout d'une semaine fin novembre, on voyait encore une contusion. C'est pour ça qu'on a pris la décision de faire ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, mais que j'ai toujours refusé. »

Pinot ne connaît pas encore sa date de reprise

Le Français a alors profité de cette même interview pour donner ainsi son point de vue sur les infiltrations : « D'un point de vue éthique, j'ai toujours été contre. Là, on était dans une période totalement hors compétition, en plein hiver. Jamais je n'aurais fait ça entre deux courses. » Pour ce qui est de la course, justement, Thibaut Pinot ne semble pas encore réellement sûr de sa date de reprise : « L'Algarve a été annulé, je devais faire ma rentrée au Haut-Var (19-21 février) finalement, mais vu que mon dos, ça n'est pas ça, pour l'instant, c'est du 50-50. » Toujours est-il que le Français sera encore une fois très attendu à l'occasion de cette saison 2021. S'il a d'ores et déjà fait une croix sur le Tour de France, il a bien l'intention de briller sur le Giro.