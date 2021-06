Groupama-FDJ : Pinot ne voit pas le bout du tunnel

"On refait le check-up total du bonhomme"

Le 29 août 2020 restera un jour maudit dans la carrière de Thibaut Pinot. Ce jour-là, des trombes d’eau se sont abattues sur Nice et sa région et le coureur français, comme des dizaines d’autres, n’a pas pu éviter la chute lors de la première étape du Tour de France.Mais depuis, le Franc-Comtois de 31 enchaîne les galères. Il a abandonné la Vuelta dès la 3eme étape pour finir la saison 2020, puis a terminé 35eme du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 8eme de l’Ardèche Classic, 24eme du Trofeo Laigueglia, 43eme de Tirreno-Adriatico et 60eme du Tour des Alpes cette année, avant de renoncer à disputer le Giro.Thibaut Pinot n’a plus couru depuis le 23 avril et ne disputera pas les championnats de France semaine à Epinal. Il va prendre son temps avant de revenir à la compétition, explique le manager de son équipe Groupama-FDJ Marc Madiot dans les colonnes de L’Equipe ce mardi : « Si on avait su ce que cette chute allait entraîner derrière, on se serait abstenu de lui faire terminer le Tour. Mais la vie est comme ça. Le problème, c’est qu’en continuant, ça s’est dégradé. Mais on ne pouvait pas le savoir. Ni lui, ni moi, ni le corps médical. Mais c’est un constat facile que l’on fait aujourd’hui. (…)Au point où on en est, on a décidé de tout remettre à plat. On refait le check-up total du bonhomme et quand on sera prêt, on sera prêt. On ne veut plus se mettre des contraintes de calendrier et se retrouver ensuite dans une mauvaise situation. »Mercredi prochain, l’équipe Groupama-FDJ publiera un communiqué médical concernant l’état de santé de son coureur vedette. Mais Jacky Maillot, le médecin de la formation française, a donné quelques éléments au quotidien sportif : « Une blessure chronique comme la sienne n’est jamais facile à gérer, mais il n’y a rien d’alarmant. Il y a tout un nouveau travail à refaire au niveau rééducatif et il est en train de bosser là-dessus depuis un bon mois.On ne veut rien brusquer et le renvoyer sur une course en sachant qu’il n’est pas prêt. » Alors que la France aurait pu envoyer une « dream team » aux Jeux Olympiques de Tokyo, avec Julian Alaphilippe, Romain Bardet et Thibaut Pinot, le sélectionneur Thomas Voeckler pourrait bien se retrouver sans aucun membre du trio. Le champion du monde a déjà renoncé pour préparer la défense de son maillot arc-en-ciel, tout comme Bardet pour préparer la Vuelta, et un forfait de Pinot ne serait pas la surprise du siècle…