Groupama-FDJ : Pinot ne sait pas quand il reviendra

Pinot galère depuis sa chute

Thibaut Pinot va mieux, mais pas encore au point de revenir à la compétition. Tel est le résumé du long message publié ce mardi sur les réseaux sociaux par le coureur de Groupama-FDJ, qui n'a plus couru depuis le 23 avril dernier, en raison de sa blessure au dos survenue lors de la 1ere étape du Tour de France à Nice le 29 août 2020. « Bientôt deux mois après mon dernier dossard sur le Tour des Alpes, je voulais vous donner quelques nouvelles. Pour continuer à pédaler ces derniers mois, j’ai dû compenser en sollicitant d’autres muscles pour soulager mon dos, ce qui a entraîné des douleurs dans la hanche, les lombaires, les muscles fessiers, psoas…Après trois semaines de repos complet, je viens de terminer un cycle de six semaines de travail renforcé où mes journées étaient rythmées avec 2h de vélo le matin et séance l’après-midi avec un kiné à domicile : renforcement musculaire, soins, étirements… Beaucoup de paramètres se sont améliorés depuis deux mois. Je peux désormais allonger mes sorties sur route. C’est une étape importante pour retrouver une condition me permettant de prendre le départ d’une course en pleine possession de mes moyens.L’équipe Groupama-FDJ et moi continuons activement de cibler et soigner la cause de ces douleurs, je garde espoir et l’envie de revenir le plus vite possible dans le peloton ! »Depuis sa chute sur le Tour de France, Thibaut Pinot a abandonné la Vuelta dès la 3eme étape pour finir la saison 2020, puis a terminé 35eme du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 8eme de l’Ardèche Classic, 24eme du Trofeo Laigueglia, 43eme de Tirreno-Adriatico et 60eme du Tour des Alpes cette année, avant de renoncer à disputer le Giro. Le reverra-t-on cette saison ? La question reste posée...