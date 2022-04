Groupama-FDJ / Pinot : « Je veux gagner une course en montagne »

Après avoir terminé 37eme du Grand Prix La Marseillaise, 11eme de l’Etoile de Bessèges, 49eme des Strade Bianche et 8eme de Tirreno-Adriatico, Thibaut Pinot entame une nouvelle partie de sa saison ce mardi, avec le Circuit de la Sarthe, une couse de quatre étapes, où il tentera de monter en régime avant le Tour des Alpes, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, qui lui serviront de préparation à son grand objectif de la saison, le Tour de France. Avant le départ de Mamers (Sarthe) ce mardi, le coureur de Groupama-FDJ s’est confié sur ses ambitions sur cette course auprès de Cycling News. « Je n'ai pas couru depuis la mi-mars à Tirreno-Adriatico, donc le Circuit de la Sarthe est bien positionné sur le calendrier. Je peux bien reprendre le rythme de la compétition. Quand j’ai un dossard dans le dos, le but est de gagner des courses, que ce soit pour l'équipe ou pour moi. Nous avons des options de victoire au sprint avec Paul (Penhoët) ou Bram (Welten). Je serai heureux de les aider. Si je peux être dans le coup sur plusieurs étapes, je vais y aller. Mon objectif est d’arriver à 100% au départ du Tour de France, je suis aussi là pour monter de niveau après avoir terminé Tirreno-Adriatico en pleine forme."

Pinot : "Mon statut dans l'équipe a changé"

A la recherche d’une victoire depuis la 14eme étape du Tour de France 2019 au sommet du Tourmalet, Pinot, qui fêtera ses 32 ans le mois prochain, s’estime en pleine forme et espère bien enfin lever les bras prochainement : « Tirreno-Adriatico était presque le début de la renaissance. Je n'avais pas eu ce genre de sensations fortes dans les ascensions depuis le Critérium du Dauphiné 2020. C'était un bon signe. Ça fait du bien de pouvoir attaquer comme avant. Je suis assez optimiste pour la suite de la saison. Le Tour des Alpes et le Tour de Romandie sont des objectifs clairs pour moi. Ce sont deux des plus de belles courses dans ma tête. Mon moral est bon, car je me suis retrouvé. Maintenant, je veux gagner une course en montagne, quelle que soit la catégorie de la course. » Bien sûr, viendra ensuite le temps du Tour de France où il sera, comme toujours, très attendu, surtout depuis 2019 où il a été contraint à l’abandon à 48 heures de l’arrivée alors qu’il était cinquième du classement général et ne comptait que vingt secondes de retard sur le futur vainqueur, Egan Bernal. Mais la situation a un peu changé chez Groupama-FDJ : « Je n'ai plus la même pression qu'avant. Mon statut dans l'équipe a changé. Je ne suis plus le seul leader. Il y a aussi David Gaudu. L'essentiel de la pression est celle que je me mets sur moi-même. Je veux bien faire au Tour des Alpes et au Tour de Romandie afin de préparer le Tour de France avec sérénité. » C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter.