Groupama-FDJ : Pinot débute sa saison dimanche

La France, l'Italie et la Suisse au programme de Pinot

Après une saison 2021 marquée par quatre mois d’absence pour cause de blessure au dos puis quelques places d’honneur lors de son retour à la compétition (septième du Tour du Luxembourg, cinquième de la Coppa Bernocchi...), Thibaut Pinot espère renouer avec la compétition de très haut niveau en 2022, année qui sera marquée par son retour sur le Tour de France. Le coureur de Groupama-FDJ, âgé de 31 ans, a en tout cas décidé de faire ses grands débuts cette année du côté du Grand Prix La Marseillaise, qui se déroulera ce dimanche, sur 174,5km entre Château-Gombert et Marseille. Alors qu’il devait à la base débuter sa saison au Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 février), puis avait avancé ses grands débuts à l’Etoile de Bessèges (2-6 février), c’est finalement sur la première grande course de l’année que le Franc-Comtois sera au départ, un GP La Marseillaise dont il avait pris la deuxième place en 2016 et la neuvième en 2017 et à laquelle il n’a plus participé depuis. « Il est bien engagé à l’heure où l’on se parle, confirme au journal La Marseillaise son directeur sportif Thierry Bricaud. Même si à l’heure actuelle, les choses peuvent vite changer. En tout cas, Thibaut ne sera pas notre seule carte à Marseille.Cependant, le GP de Marseille La Marseillaise reste une course de reprise, le plus important reste que les coureurs reprennent le rythme de la compétition ».Après les courses françaises de février, Thibaut Pinot doit participer à Tirreno-Adriatico en mars, au Tour des Alpes et au Tour de Romandie en avril et au Tour de Suisse en juin avant de prendre le départ du Tour de France.Parmi les autres participants au GP La Marseillaise, on retrouve l'ancien champion du monde Mads Patersen, mais aussi Bauke Mollema, Matteo Trentin, Diego Ulissi ou les Français Guillaume Martin et Benoit Cosnefroy. L'an passé, c'est Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) qui avait triomphé.