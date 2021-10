Groupama-FDJ : Pinot au service de Gaudu sur le Tour de Lombardie

Pinot : "Les vacances vont me faire du bien"

Ce samedi, Thibaut Pinot va disputer son 38eme et dernier jour de course de l’année 2021 à l’occasion du Tour de Lombardie, l’un des cinq Monuments du cyclisme (avec Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège), qu’il avait remporté en 2018. Mais le coureur franc-comtois de 31 ans ne sera pas le leader de l’équipe Groupama-FDJ. Il se mettra au service de David Gaudu, car il se sent trop fatigué pour endosser le costume de leader. « Ces derniers jours, je me sentais un peu fatigué, a-t-il expliqué vendredi à l’AFP et à L’Equipe. J'ai beaucoup tapé dedans sur la Coppa Bernocchi (il a fini cinquième, lundi, ndlr) et sur Milan-Turin (abandon mercredi, ndlr), ça n'allait pas du tout. Au Tour du Luxembourg (septième de cette course de cinq étapes, terminée le 18 septembre, ndlr),Toujours perturbé par sa blessure au dos subie lors de la première étape du Tour de France en août 2020 à Nice, Thibaut Pinot a dû faire une pause de fin avril à mi-août pour se soigner. Il a depuis participé à trois courses à étapes, six courses d'un jour et aux championnats d’Europe, mais il a peut-être un peu trop tiré sur la corde, selon lui. « Ces trois derniers mois, j'ai accumulé pas mal de fatigue pour revenir à mon meilleur niveau.C'est comme si j'arrivais aujourd'hui en bout de cycle et les vacances vont me faire du bien. » Il ne lui reste plus que 239 kilomètres à parcourir, entre Côme et Bergame, et ce sera l’heure des vacances.