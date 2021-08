Groupama-FDJ : Pacher et Storer débarquent

Storer, autre recrue de l'équipe Groupama-FDJ



Arrivé en fin de contrat chez B&B Hotels, le grimpeur né à Libourne rejoint Thibaut Pinot et David Gaudu, deux autres spécialistes de la montagne, au sein de l'équipe Groupama-FDJ. Trente-cinquième du Tour de France il y a trois semaines pour sa deuxième participation à la Grande Boucle (il avait terminé 53eme en 2020),"Courir pour Groupama-FDJ est une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis arrivé par la petite porte dans le milieu professionnel, j'ai franchi les étapes marche après marche. J'arrive dans une équipe qui possède un effectif très dense : Groupama-FDJ est un pilier du cyclisme français, je pense que je vais continuer à apprendre à leurs côtés. On m'a présenté la structure, notamment la partie entraînement, recherches et performance. C'est séduisant, rien n'est laissé au hasard (...) L'équipe attend de moi un double rôle : épauler les grands leaders et saisir ma chance quand j'en aurai l'opportunité", confie Pacher sur le site de ses nouvelles couleurs, où il débarque en compagnie d'une autre recrue Michael Storer (24 ans).Vainqueur du Tour de l'Ain récemment, le jeune Néo-Zélandais arrive de l'équipe néerlandaise DSM, où il avait notamment pour coéquipier Romain Bardet."J'ai choisi l'équipe Groupama-FDJ car la structure et les ambitions de l'équipe correspondent à ce que je recherche. Je suis un grimpeur et je veux continuer à progresser en rejoignant cette équipe. J'ai récemment remporté ma première victoire chez les professionnels, j'espère maintenant pouvoir m'imposer en WorldTour (...) L'équipe a des ambitions élevées et je veux contribuer à les atteindre."