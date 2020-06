Groupama-FDJ : Madiot voit en Gaudu son futur leader

Avec les prolongations conjuguées de ses quatre meilleurs coureurs Stefan Küng, Arnaud Démare, David Gaudu et le leader de l'équipe Thibaut Pinot pour les trois prochaines années, Marc Madiot s'est offert une très belle semaine. L'emblématique manager général de la formation Groupama-FDJ peut d'autant plus se frotter les mains qu'il voit en Gaudu le prochain patron de son équipe, une fois que Pinot aura passé la main ou pris du recul. Alors voir le jeune Breton s'inscrire lui aussi sur la durée fait le bonheur de Madiot, qui ne s'en est pas caché dans les colonnes du Télégramme. « On s’inscrit dans la continuité avec nos coureurs, prolonger David est dans la logique des choses », savoure l'ancien vainqueur du Paris-Roubaix, bien décidé à bâtir l'avenir autour de Gaudu mais aussi d'un autre grand espoir du cyclisme français Valentin Madouas. « J'espère bien que David sera le successeur de Thibaut (Pinot), également avec Valentin. Ils sont tous les deux des coureurs complets, sérieux, appliqués et ils ont du talent. Il y a tout pour bien travailler ensemble. » Madiot devrait très vite en avoir un aperçu, dans la mesure où il compte bien confier le rôle de leader de temps à autre à Gaudu, et ce dès cette saison.

Madiot : « Gaudu sera forcément leader sur un grand Tour »

Avec toutefois un seul impératif pour le grimpeur : se donner corps et âme à Pinot sur la Grande Boucle. « Il va être lieutenant de Thibaut Pinot (sur le prochain Tour de France), mais il va aussi devenir patron à un moment ou un autre sur certaines grandes courses à étapes. On s’inscrit dans cette logique-là avec lui. Il sera forcément à un moment ou un autre leader sur un grand Tour. C’est un grimpeur, un coureur qui récupère bien, la montagne est son domaine, on est dans cette logique-là. Et puis il commence à s’épaissir et il apprend au contact de Thibaut Pinot. » Au même titre qu'avec le Franc-Comtois en chef de file, la Groupama-FDJ visera le podium dans le pire des cas sur le Tour 2020, elle pourrait donc très vite faire confiance à David Gaudu pour s'illustrer dans d'autres grands Tours. Mais il sera temps d'y penser une fois ce Tour de France terminé. « Là on est focalisé à bloc sur le Tour de France de cette année avec Thibaut Pinot et David Gaudu en lieutenant. Et puis on va voir comment s’organise la saison et le calendrier car des fluctuations sont encore possibles. On va d’abord se stabiliser sur la saison 2020 avant de programmer la suite. »