Groupama-FDJ : Gaudu souffre d'une petite fracture à une vertèbre

Suite à sa chute durant Paris-Nice, David Gaudu doit observer quelques jours de repos supplémentaires.



Gaudu : "Il n'y a rien d'alarmant"

Contretemps pour le Français David Gaudu. En effet, le cycliste souffre d'une petite fracture à une vertèbre dorsale, suite à sa chute intervenue à l'occasion de la deuxième étape de la dernière édition de Paris-Nice. Ce qui oblige le Finistérien de 25 ans à respecter une période de quelques jours de repos. Ce n'est qu'après ce repos que le Tricolore pourra alors reprendre l'entraînement.Dans ce même communiqué, Jacky Maillot, qui n'est autre que le médecin de l'équipe française, a indiqué : 'À la suite de sa chute à Paris-Nice, malgré des radios effectuées pendant l’épreuve et qui n’avaient rien montré d’anormal, David Gaudu a réalisé des examens complémentaires cette semaine. Ces examens ont révélé une fracture de l’apophyse épineuse de la cinquième vertèbre dorsale. David Gaudu est actuellement au repos et observera au moins trois semaines sans compétition."David Gaudu s'est également exprimé sur le sujet et s'est voulu rassurant : "Je suis tombé le lundi de Paris-Nice, sur l’étape d’Orléans, pendant les bordures. Un coureur a chuté devant moi, je ne pouvais pas l’éviter. Sur le coup, j’ai eu une grosse douleur dans le dos mais ça s’est estompé. J’ai rallié l’arrivée de l’étape : à partir du moment où je pouvais pédaler, je me suis dit, j’y vais !Avec l’équipe, on a décidé de continuer car j’avais à cœur de briller sur le dernier week-end. Finalement, le samedi soir nous avons pris la décision de ne pas me faire courir le lendemain, les douleurs étaient toujours présentes. Cette semaine, l’IRM a décelé une petite fracture. Dans mon programme, je devais être en coupure à cette période, je vais faire quelques jours de repos supplémentaires, avant de reprendre l'entraînement. Il n’y a rien d’alarmant."