Groupama-FDJ : Gaudu manquera la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège

Un début de saison pas loin d'être cauchemardesque pour Gaudu



Diminué par une bronchite depuis le Tour du Pays basque, David Gaudu n'est pas suffisamment remis pour prendre le départ de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. pic.twitter.com/38Irf9n1t3

Depuis le Tour du Pays basque, qu'il avait terminé à la 18eme place le 9 avril dernier, le jeune grimpeur français de 25 ans de l'équipe Groupama-FDJ traîne une bronchite.Son équipe a annoncé mardi que Gaudu manquerait la Flèche wallonne, ce mercredi, comme Liège-Bastogne-Liège, programmé quatre jours plus tard (dimanche) et qui fait partie des cinq Monuments du vélo. Un coup d'autant plus dur pour le Finistérien qu'ilAprès avoir dû se contenter de la septième place lors de la dernière édition de "la Flèche", le coéquipier de Thibaut Pinot avait en effet joué la victoire jusqu'au bout ensuite sur la "Doyenne".Finalement privé du plus beau succès de sa jeune carrière par Tadej Pogacar, venu également devancer un autre Français Julian Alaphilippe, Gaudu avait pris date pour dimanche prochain, avant que cette bronchite qui avait été à deux doigts de lui faire mettre pied à terre lors de la dernière étape du Tour du Pays basque et l'a grandement perturbé dans sa préparation ne l'oblige à différer son éventuellement prochaine participation aux deux Ardennaises à l'année prochaine. Une nouvelle tuile cette saison pour le onzième du dernier Tour de France, deuxième en février dernier du Tour de l'Algarve. Ce forfait vient ainsi s'ajouter à ses deux chutes, début mars lors du Trophée Laiguelia et sur Paris-Nice, une semaine plus tard. Espérons pour "la Gaude", décidément pas épargné en 2022, que des jours plus heureux se profilent. Mais cela ne devrait pas être compliqué.