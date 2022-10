Groupama-FDJ : Gaudu arrête sa saison lui aussi

Deux victoires et un nouveau statut pour Gaudu en 2022

Il y aura du beau monde samedi pour le dernier Monument de la saison, le Tour de Lombardie (Pogacar, Vingegaard, Valverde, Nibali, Bardet, Alaphilippe…), mais pas les deux cadors de l’équipe Groupama-FDJ. Alors que Thibaut Pinot, malade, a décidé mardi de stopper sa saison, David Gaudu a pris la même décision ce mercredi. « Malheureusement, je ne suis pas à 100 % pour défendre mes chances samedi, sur le Tour de Lombardie, a confié le Breton sur le site de son équipe.Je tiens vraiment à remercier tout le monde : coéquipiers, staff de l’équipe, supporters et sponsors. On n’a jamais rien lâché ! Place à un petit peu de repos avant de revenir encore plus fort en 2023 ». Avec ses 253 kilomètres au programme entre Bergame et Côme, le Tour de Lombardie est une course toujours exigeante, qui plus est en clôture d'une très longue saison, et s’y présenter sans être à 100% physiquement serait assez risqué. Sauf forfait de dernière minute, c’est donc Valentin Madouas qui sera le leader de Groupama-FDJ sur « Il Lombardia ».David Gaudu, qui fêtera ses 26 ans lundi prochain, met donc fin à une saison riche de 56 jours de course (contre 67 l'an passé), où il aura définitivement pris le rôle de leader au sein de l'équipe Groupama-FDJ en terminant quatrième du Tour de France (à 13'39 du vainqueur Jonas Vingegaard) pendant que Thibaut Pinot se "contentait" de jouer les victoires d'étapes., à l'occasion de la 2eme étape du Tour de l'Algarve en février et de la 3eme étape du Critérium du Dauphiné en juin. Après son excellent Tour de France, il n'a disputé que sept courses d'un jour, et en a terminé cinq (5eme du Grand Prix de Montréal), abandonnant notamment sur la Copa Bernocchi lundi et les Trois vallées varésines mardi. Il était temps que la saison se termine... Place désormais aux vacances, avant de préparer 2023, où il sera encore plus attendu que cette année, notamment sur le Tour.