Groupama-FDJ : Finalement, Küng reste !

Finalement, Küng reste ! Il était très courtisé et le grand jeu de ces dernières semaines était presque devenu de trouver le point de chute du Suisse, arrivé il y a trois ans en provenance de l'équipe BCM. Team DSM semblait d'ailleurs l'immense favori de toutes les formations World Tour intéressées par le champion d'Europe du contre-la-montre pour accueillir Stefan Küng, arrivé en fin de contrat chez Groupama-FDJ. Finalement, non seulement le troisième du dernier Paris-Roubaix et 5eme du dernier Tour de Flandres comme du Tour de Suisse ne rejoindra pas Romain Bardet chez DSM, mais il va... poursuivre l'aventure aux côtés de Thibault Pinot, David Gaudu et Cie. Un peu à la surprise générale, l'équipe chère à Marc Madiot a en effet annoncé jeudi que le rouleur de 28 ans avait prolongé son bail de trois ans. Küng est donc désormais lié jusqu'en 2025 à la formation française. "King Küng", comme ses dirigeants, se réjouit d'en être arrivé à ce dénouement que personne ou presque n'attendait.

Küng : "Il était important de continuer"

"Je me sens particulièrement bien au sein de l'équipe Groupama-FDJ, je reçois beaucoup de soutien et c'est un plus pour faire son métier, nous avons beaucoup progressé depuis quatre ans, il était important de continuer", avoue sans cacher qu'il ne se voyait pas partir maintenant le Suisse, qui reste donc le capitaine de route de l'équipe. Avec pour but de continuer de tout faire pour lui permettre de jouer les premiers rôles et de lui faire bénéficier de son vécu. "Je sais que je vais pouvoir leur apporter mon expérience. Je peux m'exprimer sur de nombreux terrains. L'équipe compte sur moi dans un rôle de capitaine de route mais j'aurai aussi des libertés sur les courses par étapes d'une semaine ou les Classiques. Nous aurons une équipe très forte sur les classiques, j'ai hâte d'y être. 2024 sera une année importante avec les Jeux Olympiques et les Mondiaux à Zurich. L'équipe me soutient dans ces projets, c'était important pour moi." Pour Groupama-FDJ, parvenir à convaincre Stefan Küng de rempiler vaut presque toutes les recrues du monde.